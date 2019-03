La chronique de FX Pietri : Dégâts à Paris, qui va payer ?

Outre les dégâts sur le mobilier urbain et les incendies en tout genre, plus de 90 enseignes ont été vandalisées et 20 magasins littéralement pillés samedi dernier. Cette dernière journée de mobilisation des gilets jaunes a eu un impact économique considérable. Sur les 18 samedis de manifestation, la Fédération française de l'assurance a estimé à 170 millions d'euros le seul coût de la casse. Selon François-Xavier Pietri, la répétition de ces tensions hebdomadaires alimente un climat de morosité, impactant l'image du pays à l'international.



