La chronique de FX Pietri : Gilets jaunes, quel bilan en six mois ?

Le mouvement des gilets jaunes est né il y a six mois jour pour jour. Une crise qui a beaucoup marqué le pays, notamment sur le plan économique. Depuis le début des manifestations, on recense un ralentissement de la consommation. Les commerces des centres-villes sont en grandes difficultés et plusieurs emplois saisonniers ont été supprimés. Par ailleurs, les classes moyennes ont pu tirer profit de cette crise. Elles en sont même les plus gagnantes.



Ce vendredi 17 mai 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, évoque les conséquences négatives et positives du mouvement des gilets jaunes.