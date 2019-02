La chronique de FX Pietri : la baisse des investissements menace les emplois industriels

Les multinationales françaises préfèrent investir à l'étranger plutôt que dans le pays. Cette pratique a pour conséquence la baisse de l'emploi industriel. Les chiffres sont édifiants, notamment pour Renault qui a investi 69 milliards d'euros en 2018, soit 3% du PIB. En dix ans, l'effritement de l'industrie se traduit par la disparition de 27 000 entreprises industrielles et celle de 1,5 million d'emploi.



Ce vendredi 8 février 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, parle de l'effritement de l'industrie dans le pays. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 08/02/2019, présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne décortiquent l’actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.