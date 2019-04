La chronique de FX Pietri : Le chômage peut rapporter plus que le salaire

Une note de Pôle emploi explique qu'un chômeur sur cinq gagne plus au chômage que son ancien salaire. Sachant que les indemnités sont calculées sur le salaire annuel, un chômeur travaillant six mois à temps plein et six mois à temps partiel reçoit effectivement plus que son dernier salaire. De son côté, l'Unedic estime que seuls 4% des allocataires sont concernés. Fort de ce constat, Muriel Pénicaud veut changer les règles de l'indemnisation.



Ce lundi 1er avril 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, explique pourquoi un chômeur sur cinq perçoit plus au chômage qu'avant.