La chronique de FX Pietri : Quelles conséquences pour les indemnités plafonnées ?

Alors que certains affirmaient que les indemnités prud'homales étaient trop élevées et contrevenaient à l'embauche en CDI, le nombre d'embauche sous ce contrat a augmenté de 14,5% en 2018. La décision de la Cour de cassation sur le barème prud'homal pour licenciement abusif est attendue ce mercredi. François-Xavier Pietri estime que cet encadrement aura un impact sur les PME. Si ce barème venait à disparaître, les entreprises les plus fragiles hésitent encore plus à embaucher.



