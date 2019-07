La chronique de FX Pietri : Retraite, vers une décote punitive ?

Le compte a rebours est lancé. Jean-Paul Delvoye va rendre ses conclusions sur la réforme des retraites la semaine prochaine. L'exécutif s'interroge sur le calendrier et sur le système de surcote-décote. Selon François-Xavier Pietri, "il y a clairement deux camps qui sont en train de s'affronter". D'un côté, les comptables de Bercy qui voient plonger dans le rouge les comptes de la retraite, et de l'autre côté, l'équipe Delvoye qui prépare une réforme profonde.



