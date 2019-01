La chronique de Julien Arnaud : faut-il ficher les manifestants violents ?

La création d'"un fichier des individus violents" lors des manifestations a fait son chemin au sommet de l'Etat. Toutefois, sa réalisation soulève beaucoup de questions. Quels sont les enjeux de ce projet ? Faut-il l'établir ?



Ce lundi 7 janvier 2019, Julien Arnaud, dans sa chronique, parle du montant et du financement des mesures annoncées par le gouvernement pour répondre à la colère des gilets jaunes. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 07/01/2019, présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne décortiquent l'actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.