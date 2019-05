La colère et le ras-le-bol des forains en Normandie

Marcel Campion a appelé les forains à manifester et à bloquer Paris ce 23 mai 2019. Outre le fait d'être éloignés des centres-villes, un décret obligeant les villes à les soumettre à des appels d'offre n'a fait que raviver leur colère et leurs inquiétudes. Cette "directive européenne", qui ne s'applique que dans l'Hexagone, menacerait en effet leur profession. Tous, y compris ceux de la fête foraine de Caen, en Normandie, espèrent désormais un geste d'Emmanuel Macron.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.