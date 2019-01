La consultation du Cese détournée par les anti-mariages pour tous : "Une bonne pratique de ce qu'il ne faut pas faire", estime Mounir Mahjoubi

Au vendredi 4 janvier, date de sa clôture, l'initiative avait recueilli plus de 9000 contributions, pour environ 31.000 participants. Et, en tête des propositions les plus populaires, une vieille rengaine : l'abrogation de la loi Taubira ouvrant le mariage et l'adoption aux couples gays et lesbiens de 2013. Non loin derrière, le retour de l'universalité des allocations familiales, un référendum d'initiative citoyenne sur le projet de loi bioéthique et l'abolition universelle de la GPA. Des propositions très éloignées des revendications portées par les Gilets jaunes : justice fiscale, pouvoir d'achat, référendum d'initiative citoyenne...