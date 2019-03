La discourtoisie au volant : une incivilité courante

Les conducteurs ont souvent l'injure facile lorsqu'ils sont au volant de leur voiture. Selon une étude, près de sept Français sur dix sont dans le même cas. Un manque de courtoisie qui s'élargit aux infractions au Code de la route, souvent dues à l'empressement ou à la nervosité. Les cyclistes sont également touchés par ces incivismes. Pour d'autres, la prudence et le calme sont de mise lorsqu'ils conduisent.



