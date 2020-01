La France a-t-elle le Smic le plus élevé d'Europe, comme l'affirme Muriel Pénicaud ?

Entre deux sessions de négociations autour de la réforme des retraites, la ministre du Travail Muriel Pénicaud était invitée sur France Info, ce mercredi matin. Elle a réagi à plusieurs points d'actualité, notamment la hausse du Smic prévue outre-Manche, sous l'impulsion de Boris Johnson.

La ministre a rapidement embrayé en évoquant la situation française, expliquant que l'on "augmente le Smic tous les ans en France, et cette année on l'a augmenté plus que l'évolution des prix. Je crois que c'est une bonne chose, on a quand même le Smic européen le plus élevé, et il faut continuer à le faire évoluer", a lancé Muriel Pénicaud.