La grève à la RATP s'annonce très suivie vendredi : les prévisions de trafic pour cette journée noire

MOUVEMENT DE GREVE - L'appel à la grève à la RATP ce vendredi 13 septembre - pour dénoncer la réforme des retraites - s'annonce l'un des plus suivis de ces dernières années. Les prévisions définitives seront connues à 18h mais de source syndicale, les perturbations s'annoncent massives. On fait le point sur ce qui vous attend.

"En raison d'un mouvement social, le trafic sera très fortement perturbé sur les réseaux RATP le vendredi 13 septembre. La RATP vous invite à limiter au maximum vos déplacements." Si vous avez emprunté les transports parisiens en ce début de semaine, vous avez peut-être entendu ce message diffusé régulièrement sur la totalité des lignes de métro et de RER. Il annonce l'un des mouvements de grève les plus suivis depuis plus de 10 ans dans le métro, le RER et les bus, selon les syndicats.

Même les lignes automatiques 1 et 14 pourraient être ralenties

L'ensemble du réseau de transport parisien devrait être impacté par la grève, qui doit débuter jeudi 12 septembre à 18h et se terminer samedi 14 à 7h du matin. Certaines lignes de métro pourraient être totalement fermées. Seules les lignes 1 et 14, en conduite automatique, circuleront... mais elles pourraient être ralenties par des grévistes. " Il y aura sans doute des actions pour ralentir le trafic, comme par exemple, les blocages de portes palières", indique un syndicat contacté par LCI. Le service sur les lignes RER A et B (co-exploité avec la SNCF) devrait être très réduit, à l'exception des heures de pointe. "Ce sera 1 train toutes les 30 minutes au mieux.. et encore", assure ce syndicaliste.

Les perturbations doivent être annoncées plus en détail à 18 h ce mercredi, puisque les agents RATP ont jusqu'au midi pour se déclarer grévistes ou non. Pour l'heure, tous les syndicats ont déposé un préavis de grève. Et ils promettent déjà une mobilisation d'ampleur, à l'instar de Laurent Djebali, secrétaire Métro-RER de l'Unsa (syndicat majoritaire à la RATP), qui a déclaré au Parisien que la dernière de cette envergure remontait au 18 octobre 2007. Les transports avaient alors été largement paralysés.

"On est proches des 100% de grévistes déclarés en ce qui concerne les conducteurs de métro et RER, on dépasse 60% de grévistes déclarés sur les bus", assure une source syndicale à LCI.

"Il n'y aura que deux conducteurs sur certaines lignes. Il faut savoir qu'il y en a 50 ou 60 qui travaillent à l'heure de pointe. Il faut s'attendre à un métro toutes les 40 minutes dans ces conditions. Nous avons alerté la direction sur la sécurité des voyageurs", a d'ores et déjà prévenu Laurent Djebali, cité par Le Parisien.

Aucun blocage n'est à prévoir sur le réseau SNCF : les RER C, D et E ainsi que les Transiliens et le tramway T1 devraient donc circuler comme à leur habitude.