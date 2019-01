La liste aux européennes des Gilets jaunes, une "trahison" sur les groupes Facebook

Un désaveu qui s’exprime aussi chez les porte-voix. Maxime Nicolle ne laisse aucun doute sur ses opinions. Dès les premières minutes de son direct, il envoie : "On va être clair : les européennes, c’est rester dans le système, faire exactement la même chose que ce qu’on nous fait depuis 40 ans et rentrer dans un jeu dans lequel nous ne faisons pas les règles."





Alors, dans les commentaires, on le remercie, on salue son "courage", et on descend les "traîtres". Au passage, des internautes félicitent aussi Priscillia Ludosky et Éric Drouet. Car le trio des groupes Facebook fait front commun sur la question des européennes. Tandis que quelques divergences étaient nées après des désaccords sur les lieux de manifestation, ils sont ici unanimes. Priscillia Ludosky a estimé sur CNews que cette liste était "prématurée" et "contre-productive". Éric Drouet s’est contenté d’un très ironique "Ok, ok, …". Dans les groupes de Gilets jaunes, on se resserre autour du noyau. Et on demande : "Restons révoltés, restons unis, restons Gilets jaunes! Rien ne peut nous diviser, pas après ces deux mois de lutte."