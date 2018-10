"La loi du plus fort" : les événements et les images d'insécurité dans les quartiers

Les propos de Gérard Collomb continue à faire du bruit. Lors de son discours, au moment de la passation de pouvoir avec le Premier ministre Edouard Philippe, l'ancien ministre de l'Intérieur s'est lâché et a parlé des quartiers sensibles. D'après lui, ces derniers sont en train de faire sécession et il y a une sorte de séparation dans notre société. "Le terme de reconquête républicaine prend, dans ces quartiers, tout son sens. Parce que oui aujourd'hui, c'est plutôt la loi du plus fort qui s'impose, [celle] des narcotrafiquants, des islamistes radicaux, qui a pris la place de la République", a-t-il déploré. Alors, quelles sont les raisons qui l'ont poussé à faire cette déclaration ?



