La mairie communiste de Champigny-sur-Marne avait-elle le droit de voter une aide aux grévistes ?

Une décision qui a mis l'opposition vent debout. A l'entendre, la majorité municipale a fait preuve, ni plus, ni moins, de clientélisme électoral. Il y a quelques jours, Jean-Michel Schmitt, candidat LaRem à la succession de Christian Fautré, estimait au micro de France 3 que cette initiative n'était "pas équitable". "Le maire utilise de l'argent public, celui de ses contribuables mais aussi le nôtre (au travers des aides de l'Etat) pour aider financièrement les grévistes", abonde Mike Bresson. Et l'élu landais, issu lui aussi de la majorité présidentielle, de poser la question de la légalité de ce vote.

Le maire PCF de Champigny-sur-Marne l'avait annoncé il y a plusieurs semaines, lors de ses voeux de bonne année : la commune verserait un "fonds de solidarité" aux grévistes et à leurs familles, affectés financièrement par la mobilisation contre la réforme des retraites. Après des semaines de polémique, c'est chose faite. Le conseil municipal de la commune francilienne a voté, mercredi 5 février, le versement d'une enveloppe de 3000 euros à la caisse de grève de l'intersyndicale locale. 28 voix pour, 15 contre et 1 abstention.

"Un maire n'a pas le droit de soutenir une cause nationale, qu'elle soit politique ou autre, nous répond Me Louis le Foyer de Costil, avocat en droit public. En revanche, si la subvention a une visée locale, d'intérêt général, il en a tout à fait le droit." En mettant en avant un motif social - le fait que les nombreux jours de grève pèsent sur le portefeuille de familles - et en limitant ces aides aux foyers de sa commune, Christian Fautré rentre la légalité.

Le juriste souligne qu'un tel cas a déjà été étudié par le Conseil d'Etat par le passé. Il faut toutefois remonter en 1990. A l'époque, c'est la mairie de Vitry-sur-Seine, située à quelques kilomètres de là, qui avait versé des aides financières à des grévistes résidant dans la commune. Le juge lui avait donné raison, estimant que ces aides ne portaient pas "atteinte au principe de l'égalité des citoyens".

Plus récemment, en 2013, des collectivités de Seine-Saint-Denis ont soutenu financièrement les grévistes de l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois. Plus de 50.000 euros avaient été collectés. Le fait que la fermeture du site affectait l'emploi local et que les salariés résidaient dans différentes villes de ce département suffisaient à justifier ces aides, aux yeux de la loi.