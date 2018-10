La Maison des Maths, un endroit où l'on apprend en s'amusant

A l'occasion de la semaine de la Science, direction Lyon pour découvrir la Maison des Maths. Dans cet endroit unique, petits et grands apprennent à aimer les maths, une des matières les plus détestées. Pour cela, les scientifiques proposent des jeux savamment étudiés avec lesquels on peut apprendre tout en s'amusant. En effet, les maths se trouvent partout, même dans la danse et dans la magie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.