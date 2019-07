La pistache de retour en Provence

Les pistaches que nous mangeons proviennent principalement d'Iran, des États-Unis ou encore d'Espagne. Pourtant, une production locale pourrait répondre aux besoins du marché des pâtisseries françaises, très friandes des pistaches. Cela pourrait devenir une économie de niche, d'autant plus que le terroir est adapté.



