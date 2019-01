Le pas en avant de la police pour l'accueil et la prise en charge des personnes LGBT

Parmi les mesures, on note l'installation d'un "policier-référent" dans les commissariats pour assurer notamment la formation et la sensibilisation des personnels sur les modalités d'accueil des personnes LGBT. "Il y a beaucoup de policiers référents sur d’autres thématiques. On sera vigilant sur la formation qui leur sera prodiguée. On a fait une intervention avec la Dilcrah, (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT) pour sensibiliser les policiers à ces questions. Mais il y a un gros travail à faire", explique Mickaël Bucheron, soulignant des "progrès indéniables". En zone gendarmerie, "c’est plus compliqué", estime-t-il cependant, faisant valoir que ce dispositif "sera décliné au niveau départemental".