Le Grand débat national bien en peine dans les territoires d'Outre-mer

En Guyane, où le printemps 2017 avant été synonyme de blocages pour réclamer un rattrapage économique et social, quelques maires commencent à installer des cahiers de doléances. Mais David Riché, président de l'association des maires, estime que "ce débat nous l'avons déjà eu avec les accords de Guyane" consécutifs au mouvement social, "les Assises" et "les Etats généraux de Guyane" lancés par la Collectivité en 2018. "Il n'y a plus rien à dire. On sait ce qu'on veut". Pourtant, Yvane Goua, porte-parole des 500 frères et Trop Violans, associations leaders du mouvement contestataire, appelle de ses vœux des "réunions publiques" pour évoquer les sujets "laissés à l'abandon depuis 2001", sur le désenclavement par exemple.