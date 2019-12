La SNCF met 5000 places à la disposition des enfants voyageant seuls pour Noël

Le 17 décembre dernier, de nombreuses familles avaient reçu par mail ou par SMS un message annonçant la suppression pure et simple du service Junior et Compagnie à partir de vendredi, jusqu'au 24 décembre inclus. Selon la SNCF, 6 000 enfants étaient impactés. Ce vendredi, la directrice générale de Voyages SNCF Rachel Picard a tenu un point-presse pour apporter des précisions sur cette suppression.

"Ni la disponibilité des conducteurs ni celle ces agents en gare n'était garantie, une semaine avant ce week-end. Elle n'était donc pas suffisante pour assurer la sécurité des enfants sur tout le parcours. C'était une décision difficile, parce qu'on sait à quel point ce service est important pour les familles, en particulier à Noël, mais on ne peut pas jouer avec la sécurité des enfants et la responsabilité de la SNCF était d'assurer la sécurité et donc, on a décidé d'annuler ce service"a-t-elle indiqué.

Elle a ensuite dévoilé la mise en place d'un dispositif alternatif à ce service Junior et Compagnie : "Ce vendredi, nous avons une vision précise des conducteurs, du matériel et de toutes les ressources disponibles pour ce week-end. Depuis ce matin, une trêve a été annoncée par une partie des conducteurs et donc une reprise du travail pour certains pour Noël. On cherche donc à proposer une solution alternative aux familles et aux enfants qui se retrouvent à ne pas pouvoir se retrouver pour Noël."