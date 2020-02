La SNCF plonge dans le rouge à cause de la grève : perte nette de 801 millions en 2019

La grève a laissé des traces à la SNCF. La compagnie ferroviaire a publié ce vendredi 28 février une perte nette de 801 millions d'euros en 2019, contre un bénéfice de 141 millions un an plus tôt, plombée par la grève contre la réforme des retraites et handicapée par des effets comptables. Le groupe public précise que les 27 jours de grève en décembre lui ont coûté 690 millions de chiffre d'affaires perdu. En janvier dernier, le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou avait déjà annoncé que le manque à gagner dû à la grève sur la période décembre 2019-janvier 2020 allait approcher le milliard d'euros.

Preuve de la dynamisme des activités ferroviaires et de la filiale de transports public Keolis, le chiffre d'affaires a progressé de 5,1% à 35,1 milliards d'euros. Si les deux grèves de 2018 et 2019 n'avaient pas eu lieu, la croissance aurait été de 4,5%, souligne la direction. La marge opérationnelle, qui a subi une perte de 614 millions d'euros, est en forte hausse à 5,6 milliards d'euros, les effets négatifs de la grève ayant été plus que compensés par d'importants gains de compétitivité et surtout grâce à l'adoption de la norme comptable IRFS16, qui à elle seule fait gagner un milliard d'euros dans la ligne de comptes.