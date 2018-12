La traversée de l'Atlantique à la rame, une aventure solidaire

Course invraisemblable, le coup d'envoi de la traversée de l'Atlantique à la rame a été lancé le 12 décembre 2018. Les concurrents vont passer 50 jours en mer. Parmi eux, Nicolas Saint-Bris et Guillaume Barrage, deux de nos compatriotes se battent pour une association, la scolarisation des enfants handicapés.



