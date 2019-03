Langue française : de Paris à Québec, on ne parle pas (forcément) le même français

Le français est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Il compte plus de 300 millions de locuteurs sur tous les continents. On dit souvent de la langue de Molière qu'elle est compliquée et complexe. Il faut dire que les mots n'ont pas forcément le même sens en France, en Belgique, en Suisse ou au Québec.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.