Le Cap-Ferret pris d'assaut par les citadins : "Ça a été l'envahissement"

Sous les pins ensoleillés et avec le bassin d'Arcachon en arrière-plan, le confinement est tout de suite plus vivable. Forts de cette certitude, de nombreux citadins Parisiens ou Bordelais ont débarqués en masse le week-end dernier au Cap-Ferret. Ils fuient l'enfermement dans leurs appartements au cœur des villes, souvent plus touchées par l'épidémie de Covid-10. Or cette vague de touristes, potentiellement contagieuse, n'a pas évidemment pas réjoui les Girondins.