Le Caravage : le tableau retrouvé dans un grenier après 400 ans de disparition est vendu aux enchères

Les faits remontent à 2014. Un Toulousain découvre dans un grenier une toile signée Caravage, l'un des plus grands peintres italiens. Cinq ans après sa découverte, la peinture va connaître une nouvelle vie, en étant vendu aux enchères le 27 juin prochain. En tout, on ne répertorie que 65 tableaux de l'artiste.





En tout, le public de Drouot, à Paris, a eu 24 heures pour venir contempler de leurs propres yeux le tableau intitulé "Judith et Holopherne" de Toulouse" et représentant Judith qui décapite Holopherne de son couteau. Avant sa découverte en 2014, cela faisait 400 ans que l'oeuvre avait disparue. Et le tableau devrait vite trouver preneur : selon l'expert en tableaux Eric Turquin, plusieurs musées s'intéressent au tableau aux Etats-Unis, ainsi que des collectionneurs privés en Europe.