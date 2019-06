Le Caravage : un tableau sorti d'un grenier

En 2014, un Toulousain a retrouvé dans un grenier une toile que certains ont attribué au Caravage, l'un des plus grands peintres italiens. Cinq ans après sa découverte, la peinture va être vendue aux enchères. Nos reporters ont eu le privilège de pouvoir l'approcher.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.