Le congé maternité des agricultrices réévalué à huit semaines obligatoires, contre deux auparavant

La durée minimale du congé maternité des agricultrices non salariées a été allongée. La durée s'étend désormais à huit semaines, au lieu de deux, fixe un décret paru ce dimanche au Journal officiel. Elle concerne celles qui ne peuvent se faire remplacer pouvant par ailleurs prétendre à des indemnités alignées sur celles des indépendantes. Ces mesures étaient inscrites au budget de la Sécurité sociale pour 2019, en réponse à la promesse de campagne d'Emmanuel Macron d'un "congé maternité unique" pour toutes les femmes, "quel que soit leur statut".





Comme pour l'ensemble des salariées et indépendantes, la durée minimale d'arrêt de travail ouvrant droit à une indemnisation du congé maternité est portée de deux à huit semaines, avec "un arrêt obligatoire de deux semaines avant la date présumée d'accouchement et de six semaines après", selon le décret. Cela doit permettre, en favorisant un congé plus long, de préserver la santé des enfants et des agricultrices, qui comme les salariées et indépendantes ont droit à 16 semaines (112 jours) de congé maternité.