Le Défenseur des droits dénonce des "dérives" dans la dématérialisation des services publics

Le Défenseur des droits met en garde contre une dématérialisation à "marche forcée" des services publics et certaines "dérives" dans le passage progressif au tout numérique. Cela se traduit "pour beaucoup d'usagers par un véritable recul de l'accès" aux droits.





Car si ce processus constitue un "progrès", il ne doit "laisser personne de côté", surtout pas les plus vulnérables, personnes âgées et détenus en tête, juge le Défenseur des droits Jacques Toubon, autorité indépendante chargée de veiller au respect des droits et libertés par l'administration.





Dans ce rapport, il s'appuie sur les milliers de réclamations reçues de la part des usagers pour étayer, de façon très détaillée, les insuffisances parfois "inacceptables" des administrations en ligne et le retard dans la mise en œuvre du plan gouvernemental qui prévoit le passage de l'intégralité des services publics sur internet à l'horizon 2022. Cet "objectif ne sera pas atteint si l'ambition (...) se résume à pallier la disparition des services publics sur certains territoires et à privilégier une approche budgétaire", tacle Jacques Toubon.