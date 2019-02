Le fisc français récupère 500 millions d'euros d'arriérés d’impôts de la part d'Apple

"Nous sommes fiers de la contribution d'Apple à l'économie française". Via un communiqué publié ce mardi, Apple a reconnu qu'un accord avait été trouvé avec l'administration fiscale française afin de de solder dix ans d'arriérés d'impôts. Un accord qui se chiffre à 500 millions d'euros.





Selon le site de L'Express, qui a révélé l'information, près de 500 millions ont été réglés par la multinationale dans le cadre d'un accord conclu fin décembre. Ce montant a été confirmé à l'AFP par une source proche du dossier. "Nous savons le rôle important que jouent les impôts dans la société et nous payons nos impôts dans tous les pays où nous opérons, en pleine conformité avec les lois et pratiques en vigueur au niveau local", a assuré de son côté Apple, sans préciser le montant de l'accord. Celui-ci a en revanche précisé avoir investi l'an dernier "un montant de 800 millions d'euros dans la sous-traitance en France" et soutenir l'emploi dans l'Hexagone.