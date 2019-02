Le Gilet jaune Jérôme Rodrigues annonce avoir perdu l'usage de son œil

Sur Facebook les messages de soutien affluent. Sous sa publication, les internautes se divisent entre tristesse et colère. Ramous, Gilet jaune francilien influant et proche de Jérôme Rodrigues, a lui aussi appelé continuer le mouvement, décrivant une "vie brisée" et un "homme détruit". Sur sa page Facebook, il écrit : "Le combat ne fait que commencer".