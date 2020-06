Le gouvernement veut limiter leur recours : qui sont les travailleurs détachés exerçant en France ?

En France, les secteurs les plus concernés sont, sans surprises, le BTP, le travail intérimaire et l'industrie. C'est d'ailleurs dans ce domaine qu'on en emploie le plus : 28%, devant le bâtiment (21%) et l'agriculture (13%). On en trouve aussi dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration.

Des emplois souvent peu qualifiés et précaires selon Jacques Freyssinet, un chercheur spécialiste du marché du travail : "Je pense par exemple typiquement aux emplois saisonniers dans l'agriculture ; de même dans le bâtiment, ce sont des emplois sur des chantiers, qui sont pénibles, où on est logé dans des conditions précaires et où on subit les intempéries. Ça peut attirer des chômeurs des pays de l'Est, et ne pas intéresser des travailleurs français", dit-il au 20 heures de TF1.