Carrefour veut supprimer plus de 1200 postes dans ses hypermarchés en France en 2019

Carrefour entend réduire ses effectifs. Selon l'AFP, le groupe de grande distribution compte supprimer plus de 1200 postes dans ses hypermarchés français en 2019 dans le non-alimentaire, sans départs contraints. Lors d'un comité central d'entreprise (CCE), la direction a détaillé les suppressions de postes prévues dans la bijouterie, le rayon multimédia, l'arrière-caisse, le service de la paie, l'encadrement, des fonctions administratives et les caisses des stations-service, selon les syndicats CGT et CFDT. "Le volume le plus important des suppressions est sur l'encadrement" avec plus de 500 postes de cadres concernés, a indiqué Sylvain Macé, de la CFDT.