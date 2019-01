Le pass Navigo annuel bientôt à moitié prix pour les plus de 65 ans

Ce pass Navigo Senior doit venir compléter la tarification sociale Améthyste financée par les départements pour les 265.000 séniors non imposables, handicapés et anciens combattants habitant la région. Il sera "suspendu facilement en cas de non utilisation prolongée", a promis Ile-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité régionale des transports également présidée par Valérie Pécresse.





A Paris, la maire socialiste Anne Hidalgo avait fait voter en mars 2018 la gratuité - applicable depuis le mois de juin - pour les Parisiens de plus de 65 ans et les adultes handicapés, sous conditions de ressources. Elle avait estimé le coût de cette mesure à 12 millions d'euros par an, que la ville de Paris verse à IDFM.





Début janvier, elle a annoncé la gratuité dès le 1er septembre du Pass Navigo pour les Parisiens de 4 à 11 ans, pour les Parisiens handicapés de moins de 20 ans, le remboursement de 50% de l'abonnement des collégiens et lycéens parisiens et la prise en charge de l'abonnement Vélib pour les 14-18 ans disposant d'un abonnement Imagin'R ou Navigo.