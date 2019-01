Le plan Grand Froid déclenché dans sept départements

Au total, Météo-France a placé 24 départements du centre et du nord dont Paris en vigilance orange neige et verglas. Selon les prévisions, un épisode neigeux hivernal "habituel" doit toucher mardi et mercredi un grand quart nord-est du pays. En Ile-de-France, région qui devrait être touchée par la neige ces prochains jours, les transports en commun se tenaient prêts lundi et la nationale 118, où l'hiver dernier plus de 1.500 personnes avaient été bloquées une nuit entière dans leur véhicule, sera fermée aux poids-lourds mardi à partir de 06 heures.





Chaque hiver, les épisodes de froid relancent le débat sur le nombre de places nécessaires pour sortir les sans-abris de la rue et sur la dégradation de leur situation. Selon les associations de lutte contre la pauvreté, il manque plusieurs dizaines de milliers de places d'hébergement dans les grandes villes. Depuis le début de l'année, au moins 32 personnes sont mortes dans les rues de France, soit plus d'une personne par jour.