Le pouvoir d'achat des retraités a-t-il baissé sous l'ère Macron ?

Alors que les Français nés entre 1946 et 1950 ont, à 65 ans, des revenus moyens de 27.000 euros par an, ce même revenu était de 27.400 euros à 65 ans pour les Français nés entre 1941 et 1945. Constat : une baisse de 400 euros en une seule classe d'âge.





Cette baisse du revenu moyen se poursuit pour les générations de retraités suivantes et ne laissent rien présager de bon pour les futurs retraités. Les Français nés entre 1956 et 1960 ont, à 55 ans, des revenus moyens plus bas que la génération 1951-1955. Ce qui n'est pas bon signe car le niveau de vie d'une personne diminue une fois à la retraite. Nous ne nous dirigeons pas vers une amélioration du pouvoir d'achat des retraités.