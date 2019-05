Le retour de l'encadrement des loyers à Paris tiendra-t-il ses promesses ?

Paris a donc fait sa demande d'encadrement de loyer dès le mois de janvier, et l'Etat le lui a accordé. Récemment publié au Journal Officiel, le décret du 12 avril 2019 instaure le dispositif sur tout le territoire de la ville de Paris. Mais sans conséquences concrètes pour l’instant. Après avoir enquêté sur les deux principaux sites d'annonces de location d'appartements tels que Seloger.com et Particulier à Particulier, nous avons observé de nombreuses offres dont le montant du loyer est supérieur aux préconisations du précédent encadrement des loyers. Alors qu'est ce qui coince ? Si, d'un point de vue législatif, le gouvernement a bel et bien donné son feu vert à la commune de Paris pour que l'encadrement des loyers soit effectif, il faut encore attendre l'action de la Préfecture.