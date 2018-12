Le RIC, le nouveau mot d'ordre des gilets jaunes

Le RIC ou Référendum d'Initiative Citoyenne est désormais la nouvelle revendication des gilets jaunes. Un dispositif qui permettrait au peuple de proposer une loi ou de l'abroger, de révoquer un élu et même de modifier la Constitution. Initiée par Nicolas Sarkozy sous le nom de Référendum d'Initiative Partagée, cette procédure existe dans la Constitution. Toutefois, du fait de ses conditions très strictes, ce type de référendum n'a jamais été mis en œuvre.



