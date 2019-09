Le secteur des transports prévoit une grève illimitée

LA SEMAINE DE MAZEROLLE - Cinq syndicats ont lancé un préavis de grève illimitée pour le 5 décembre 2019 à la RATP, si le gouvernement ne revient pas sur son projet concernant la réforme des retraites.

Les syndicats seront en première ligne dès la semaine qui arrive. En effet, c'est la CGT qui appelle cette fois à la mobilisation mardi. De son côté, la SNCF va encore plus loin, car avec SUD Rail, elle a décrété une grève qui commencera lundi soir à 20 heures. Quant à l'UNSA, elle appelle seulement à manifester, mais précise qu'il s'agit d'un "premier coup de semonce adressé au gouvernement". On sent notamment la motivation du secteur des transports pour contrer la réforme des retraites. Découvrez en images les autres sujets qui ont animé la semaine.



Ce dimanche 22 septembre 2019, Olivier Mazerolle, dans la chronique "La semaine de Mazerolle", nous apprend que le secteur des transports a lancé plusieurs préavis de grève. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 22/09/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.