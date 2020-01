Le Slip Français condamne une soirée "blackface" organisée par des salariés

La première story montre une femme blanche grimée de fond de teint noir, en boubou et avec un turban sur la tête. La jeune femme se filme en marchant et précise qu’elle part "chercher ses convives à la gare" pour réveillonner. Après être montée dans sa voiture, elle indique : "C’est une évidence mais je tiens tout de même à le préciser, il n’y a absolument aucun propos raciste dans mes stories de ce soir". Et d’ajouter avec un accent sans équivoque : "Viva Africa".

Une fois à la gare, les invités sont là : "Bonjour madame Zoé", lance l’hôte à l’une d’entre eux toujours avec cet accent. Son interlocutrice, interloquée et hilare répond : "P… Je t’ai pas reconnue". A la personne qui l’accompagne, l’invitée dit : " J’ai cru que tu me faisais une blague quand tu m’as dit : ‘Tu as vu ta boss’".

Dans la story suivante, on retrouve la bande "déguisée", dans l’appartement où va se tenir la fête. Un convive, en gorille, arrive à quatre pattes dans la salle à mange. Rires dans la salle. Puis à table, sur fond de musique africaine on rit encore, en tapant sur la table et en sirotant des cocktails. Nouvelle story où l’on voit, cette fois, la personne qui reçoit, toujours en boubou, visage noirci, et le gorille danser dans le salon sur "Saga Africa" - le tube de Yannick Noah - tandis que le convive déguisé en singe se met à pousser des cris.