"Le Stream Reconductible", ce collectif de streamers qui jouent pour soutenir la grève contre la réforme des retraites

Après la grève, au tour du "stream" d'être reconductible ? Tandis que certains occupent des raffineries et d’autres des palais de justice, eux se relaient sur le net. Depuis le 5 décembre, un collectif s’est créé sur la plateforme en ligne Twitch, où ils tiennent un live afin de "relayer les actualités de luttes" et "récolter des fonds" pour alimenter une caisse de grève intersyndicale. Jouant à des jeux vidéo en direct du jeudi au samedi, et évidemment lors des journées de manifestation, ils ont d’ores et déjà créée une zone de lutte parallèle. Et fait grimper la cagnotte à plus de 132.000 euros.

On se rend sur ce "stream", hébergé sur une plateforme de diffusion en direct, comme on irait sur un piquet de grève. Géré par une "trentaine" de streamers et streameuses de spécialités variées", comme l’indique leur site de présentation, ils se disent "solidaires du mouvement social en cours et des mobilisations". Venus en majorité de YouTube, ils sont épaulés par plus de 60 volontaires qui aident "à la technique, à la modération, à la planification et à la communication", afin de rendre la lutte "accessible" au plus grand nombre.

La chaîne du Stream Reconductible a été lancée dès la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Dessus, on y diffuse des jeux vidéo, oui, mais pas toujours de façon anodine. Benjamin Patinaud, aka"Bolchegeek" sur YouTube, tente d’avoir une "petite approche politique" lors des parties, comme il en témoigne auprès de l’AFP. "Par exemple, quand on a joué à un jeu d'infiltration de multinationale, on a fait comme si on infiltrait BlackRock."