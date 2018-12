Un syndicat de police appelle à "fermer les commissariats" mercredi

Le syndicat de police appelle les députés à "ne pas voter ce budget en l'état", réclamant qu'y soit associé "un plan de modernisation" en matière d'immobilier et d'équipement, et que soit pris en compte "l'engagement sans faille" des forces de l'ordre fortement mobilisées ces derniers mois.





Dans une lettre adressée au président de la République, le syndicat SGP Police réclame "des avancées sociales significatives (...) sans délais au bénéfice de tous ces agents" et demande, pour le mardi 18 décembre, "de ne plus mettre un pied dehors, sauf urgence absolue". L'UNSA Police demande eux à être reçu par le président de la République et "lance le service minimum - opération 100 % prévention", là aussi à partir de ce mardi.





En novembre dernier, l'Assemblée nationale avait validé un budget global en hausse de 335 millions d'euros pour les forces de l'ordre, soit 13.1 milliards d'euros pour 2019, police et gendarmerie comprises. La majorité s'est également engagée à recruter 10.000 postes sur le quinquennat, et à commander 5.800 véhicules neufs en 2019, ainsi que 14.000 caméras piétons.