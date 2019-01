"Le vrai débat" : la plateforme de consultation des gilets jaunes

Dans la soirée du lundi, des gilets jaunes ont indiqué via une vidéo live sur Facebook qu'ils avaient créé leur propre plateforme de débat et de consultation. Il s'agit d'une démarche concurrente au Grand débat national que les manifestants ont intitulé "Le vrai débat". Une initiative qui a fait près de 1 000 contributions et 27 000 votes en quelques jours. Comment ça marche ? Quels sont les objectifs de cette nouvelle plateforme ? Qu'est-ce qui la différencie de celle du gouvernement ?



