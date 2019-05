Le vrai du faux sur le fameux statut des fonctionnaires

C’est une image rare. Ce jeudi 9 mai, les grands leaders syndicaux étaient tous réunis pour protester le projet de réforme de la fonction publique. Selon la police, ils étaient près de 110 000 dans les rues de Paris, 250 000 selon les syndicaux. Le recours au contractuel est la principale cause de cette colère. Pourquoi sont-ils réticents vis-à-vis de ce projet ? Est-il vrai que le statut des fonctionnaires est menacé ? Les détails avec notre journaliste Thomas Jarrion.



