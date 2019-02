Le Washington Post se paye la France après la polémique autour du "hijab de running"

La nouvelle de la commercialisation du "hijab de running" fait le tour du monde. La raison ? La polémique déclenchée en France autour de ce voile mis en vente par l'enseigne Decathlon et produit par la marque Kalenji. Le groupe de grande distribution de sport a déclaré avoir reçu de nombreuses menaces et des messages d'insultes. Certaines personnalités politiques ont également fait part de leur opposition à la vente de ce hijab. Un engouement qui interpelle, outre-Atlantique. Alors le Washington Post a publié un article dans lequel son correspondant à Paris, James McAuley, tente de décrypter le phénomène autour de ce produit destiné à la course à pied, qu'il compare à une "affaire d'Etat".





"Une nouvelle fois, la France s'est plongée dans le ridicule en parlant des vêtements que les femmes musulmanes peuvent choisir de porter ou non", peut-on lire dans le prestigieux quotidien américain.