Les agriculteurs défendent leur image et leur travail

JT 20H - Ces derniers temps, méfiance, intrusions et attaques font partie du quotidien des agriculteurs. Ces derniers ont décidé de réagir et de défendre leur métier.

Dans l'Orne, trois incendies volontaires ont détruit des bâtiments destinés à l'élevage de volailles. Des faits qui ne sont pas isolés. Depuis plusieurs mois, les agriculteurs sont la cible d'intrusions et d'attaques de la part de militants radicaux. Ils ont décidé de défendre leur image et leur travail en publiant des vidéos sur les réseaux sociaux. Un numéro vert a également été mis en place pour renouer le dialogue avec les consommateurs.



