Les auto-écoles manifestent pour dénoncer "l'ubérisation" de la profession

"Nous ne sommes pas des auto-écoles de l'ancien monde, comme on nous présente parfois, mais des auto-écoles de proximité. Et l'exécutif voudrait désormais créer un système hors-sol", s'indigne Patrice Bessone, président du CNPA-Education routière, syndicat majoritaire parmi les 10.000 auto-écoles (soit 40.000 salariés): "Ça va à l'inverse des déclarations du président suite à la colère des Gilets jaunes, qui disait qu'il fallait remettre du territoire, que le territoire a un sens".

Pour lui, "tuer la proximité, c'est tuer la qualité. Et quand la qualité de l'enseignement du permis de conduire est bradée, ça devient un permis de tuer". "On ne veut pas que la formation au permis de conduire soit associée à des formations low-cost. On n'est pas contre les nouveaux arrivants mais tout le monde doit être soumis aux mêmes règles", abonde le président de l'Unidec, Patrick Mirouse.