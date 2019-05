Les commerçants diffusent les vidéos des voleurs sur le Net

Un commerçant a-t-il le droit de diffuser sur Internet les images d'un cambrioleur en train de le voler ? Cela peut paraître étrange, mais la réponse est non. Pourtant, excédés par des enquêtes qui n'avancent pas, certains ont décidé de le faire ces derniers jours. Alors, cela a-t-il été utile ou totalement contre-productif ? Nos reporters ont mené l'enquête.



