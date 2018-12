Les "experts" de la police scientifique veulent se mettre en grève pour la nuit de la Saint-Sylvestre

Le syndicaliste dénonce le "mépris" des pouvoirs publics envers les techniciens et scientifiques de la police, qui représentent au total 2.500 personnes en France. "On voulait être reçu tout de suite, on doit attendre le 8 janvier, alors que les représentants de la police armée ont été reçus rapidement après l'avoir demandé, à trois reprises pendant plusieurs heures", a-t-il insisté.





Deux autres syndicats se sont joints au Snipat pour appeler à la grève: le Syndicat national des personnels de la police scientifique (SNPPS) et le Syndicat national Alliance des personnels administratifs, techniques, scientifiques et infirmiers (SNAPATSI).





Les policiers en première ligne depuis le début de la crise des "gilets jaunes" ont obtenu du gouvernement une revalorisation salariale.