Les forces de l'ordre adoptent une nouvelle stratégie face aux casseurs

Les weeks-ends de mobilisation des gilets jaunes ont été extrêmement violents. Des casseurs se sont entremêlés dans les groupes de manifestants pacifistes et se sont mis à dégrader et à piller des biens d'autrui mais également de l'Etat. Pour éviter que ces scènes de désolation ne se répètent le 8 décembre 2018, les CRS ont radicalement changé de méthode. Quelle stratégie ont-ils adopté ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.