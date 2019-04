Les frais de gestion des complémentaires santé restent à un niveau élevé

Cette étude de la DREES sur une période passée prouve en tout cas une chose : le gouvernement va devoir se montrer vigilant sur les évolutions à venir de ces frais de gestion des complémentaires santé. Les acteurs du secteur se sont en effet récemment engagés à ne pas répercuter le coût du "reste à charge zéro" - qui se met peu à peu en place depuis le 1er avril pour les soins dentaires, les frais d’optique et les audio-prothèses - sur les montants des cotisations, notamment via une hausse des frais de gestion. "Nous avons pris l’engagement de ne pas augmenter nos frais de gestion et de les baisser dans la mesure du possible", avait ainsi indiqué Bernard Spitz, président de la Fédération française de l’assurance, en décembre dernier. Une volonté qui reste donc à confirmer dans les faits. 2019 sera scruté avec d’autant plus d’attention.